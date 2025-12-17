Rocambolesco incidente in via Lucera | Fiat Panda schiacciata tra due auto dopo l' impatto

Un incidente spettacolare si è verificato questo pomeriggio a Foggia, coinvolgendo tre veicoli all'incrocio tra via Lucera e via Annino Gentile. La scena ha visto una Fiat Panda schiacciata tra due auto, con due persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

© Foggiatoday.it - Rocambolesco incidente in via Lucera: Fiat Panda schiacciata tra due auto dopo l'impatto Sono due le persone rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Foggia. Ben tre i veicoli coinvolti in un rocambolesco sinistro verificatosi all'incrocio tra via Lucera e via Annino Gentile: una Citroen C3, una Fiat Panda e un Fiat Fiorino Pick-up. Non sono ancora chiare.

