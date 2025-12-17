Roberto Occhiuto e la corrente Sandokan in Forza Italia e torna anche una Berlusconi
Ventidue parlamentari presenti, giornalisti e una location "berlusconiana", che si trasforma in un comizio di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. L'evento dal titolo "In libertà, pensieri liberali per l’Italia" si tiene a palazzo Grazioli, l'ex residenza romana del Cavaliere, ed. 🔗 Leggi su Today.it
La corrente della family Occhiuto stress test per la regnanza di Calabria ·; Forza Italia, contromossa (e contro-evento) di Tajani: le manovre per ridimensionare la corrente di Occhiuto ·; Siracusano: «Nessuna corrente Occhiuto in Forza Italia».
La ‘corrente Sandokan’ riporta Berlusconi a Palazzo Grazioli - Tra le sue pareti è passata la storia d'Italia, e non solo, degli ultimi trent'anni. dire.it
«Roberto Occhiuto incarna i valori di Berlusconi». A Palazzo Grazioli il ritorno dei liberali e il “nuovo inizio” - Il presidente della Calabria: «Voglio dare una scossa al centrodestra. corrieredellacalabria.it
Occhiuto: "Non voglio fondare una corrente, ma dare una scossa a Forza Italia" - "Ho voluto chiamare imprenditori importanti, che ci hanno raccontato la loro esperienza, la loro visione del Paese, l'auspicio è che questo stimolo possa costituire non una corrente, ma una scossa. ilgiornale.it
"Nessuna nuova corrente ma una scossa liberale. Le correnti sono cose polverose che appartengono al passato". E' quanto sostiene il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al convegno "In libertà, pensieri liberali per l'Italia". #A x.com
POLITICA | Roberto Occhiuto: "Nessuna nuova corrente in Forza Italia ma una scossa liberale". https://gazzettadelsud.it/p=2144411 - facebook.com facebook
