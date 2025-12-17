Roberto Occhiuto e la corrente Sandokan in Forza Italia e torna anche una Berlusconi

Ventidue parlamentari presenti, giornalisti e una location "berlusconiana", che si trasforma in un comizio di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. L'evento dal titolo "In libertà, pensieri liberali per l’Italia" si tiene a palazzo Grazioli, l'ex residenza romana del Cavaliere, ed. 🔗 Leggi su Today.it

roberto occhiuto corrente sandokanLa ‘corrente Sandokan’ riporta Berlusconi a Palazzo Grazioli - Tra le sue pareti è passata la storia d'Italia, e non solo, degli ultimi trent'anni. dire.it

roberto occhiuto corrente sandokan«Roberto Occhiuto incarna i valori di Berlusconi». A Palazzo Grazioli il ritorno dei liberali e il “nuovo inizio” - Il presidente della Calabria: «Voglio dare una scossa al centrodestra. corrieredellacalabria.it

roberto occhiuto corrente sandokanOcchiuto: "Non voglio fondare una corrente, ma dare una scossa a Forza Italia" - "Ho voluto chiamare imprenditori importanti, che ci hanno raccontato la loro esperienza, la loro visione del Paese, l'auspicio è che questo stimolo possa costituire non una corrente, ma una scossa. ilgiornale.it

