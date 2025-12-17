Roberta Bruzzone porta la cronaca in diretta su Youtube alle ore 14 | così offre un'alternativa a Milo Infante

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Bruzzone, nota psicologa e criminologa, si prepara a condurre una diretta su YouTube alle 14:00, offrendo un approfondimento su due casi di cronaca. L'evento rappresenta un'alternativa alle trasmissioni tradizionali, come quella di Milo Infante, permettendo agli spettatori di seguire analisi e commenti in modo diretto e interattivo.

Roberta Bruzzone ha annunciato che oggi terrà una diretta su YouTube nel corso della quale approfondirà due casi di cronaca. L'appuntamento è alle ore 14. Sebbene la coincidenza possa essere casuale, la criminologa offre un'alternativa al programma di Milo Infante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

