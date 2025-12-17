Roberta Bruzzone porta la cronaca in diretta su Youtube alle ore 14 | così offre un'alternativa a Milo Infante

Roberta Bruzzone, nota psicologa e criminologa, si prepara a condurre una diretta su YouTube alle 14:00, offrendo un approfondimento su due casi di cronaca. L'evento rappresenta un'alternativa alle trasmissioni tradizionali, come quella di Milo Infante, permettendo agli spettatori di seguire analisi e commenti in modo diretto e interattivo.

Roberta Bruzzone racconta i “Delitti allo specchio” alla redazione del BeCava - La redazione ha incontrato Roberta Bruzzone a Legnano, in occasione della sua presenza al Teatro Talisio Tirinnanzi, dove la criminologa forense ha portato in scena il nuovo spettacolo “Delitti allo s ... legnanonews.com

Caso Paganelli, il cellulare della nipote Giorgia Saponi può dire molto #fblifestyle #robertabruzzone #truecrime - facebook.com facebook

"Emerge un distacco notevole di Alberto Stasi" A #Quartogrado la psicologa e criminologa Roberta Bruzzone analizza la telefonata ai soccorsi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.