Roberta Bruzzone attacco frontale a Milo Infante e alla Rai | lei va in diretta alla stessa ora su Youtube – Il video

Roberta Bruzzone sfida Milo Infante e la Rai annunciando una diretta su YouTube prevista per il 17 dicembre. Durante l'evento, la criminologa analizzerà due casi di cronaca recenti, attirando l'attenzione su temi delicati e controversi. La scelta di confrontarsi in diretta sulla piattaforma digitale segna una mossa audace, che suscita discussioni e curiosità nel pubblico.

Roberta Bruzzone ha annunciato una diretta sul suo canale YouTube per domani 17 dicembre, durante la quale analizzerà due casi di cronaca recenti, il neonato di 3 mesi ricoverato a Vasto a causa di un’intossicazione da detersivo e il caso di Lorenzo Paolieri, il 32enne ritrovato morto in un baule da almeno due anni. Con questa iniziativa, la nota criminologa potrebbe finire per fare concorrenza, seppur su piattaforme diverse e non necessariamente in modo volontario, al programma Ore 14 di Milo Infante, in onda su Rai 2 e dedicato proprio alla cronaca. Perché Bruzzone ha deciso di andare in diretta su Youtube. 🔗 Leggi su Open.online

Roberta Bruzzone, neurologo la diffamò: ora è a processo per stalking/ “Ho terrore di un attacco con l’acido” - Prima la battaglia giudiziaria per la diffamazione subita, ora dalle offese si è passati allo stalking. ilsussidiario.net

La criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato in dettaglio la telefonata di Alberto Stasi ai soccorsi il 13 agosto 2007, dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi nella villetta di #Garlasco x.com

CALENDARIO AGGIORNATO Il Teatro Nuovo continua a regalarvi emozioni! Gli spettacoli di Dicembre: Domenica 14 alle ore 18:00 Roberta Bruzzone – un appuntamento imperdibile tra analisi, emozioni e racconti che vi terranno incollati alla poltrona. - facebook.com facebook