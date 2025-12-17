Robert Redford | Stile e Cinema in Mostra a Roma

Scopri l’eleganza e il talento di Robert Redford alla mostra “Omaggio a Robert Redford. Moda, Musica e Film” presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Un viaggio tra iconici abiti, colonne sonore e protagonisti del cinema statunitense, celebrando il fascino e lo stile di uno dei volti più rappresentativi del grande schermo. Un’occasione imperdibile per appassionati e amanti dell’arte visiva.

Cosa: La mostra “Omaggio a Robert Redford. Moda Musica e Film”.. Dove e Quando: Casa Museo Boncompagni Ludovisi, Roma. Dal 18 dicembre 2025 al 15 marzo 2026.. Perché: Un viaggio tra abiti iconici, proiezioni e musica per celebrare il divo che ha ridefinito l’estetica e l’etica degli anni ’70.. A volte il cinema non si limita a raccontare storie; crea mondi, definisce comportamenti e, inevitabilmente, plasma il nostro guardaroba. Pochi attori hanno incarnato questa capacità trasformativa quanto Robert Redford, l’icona anticonformista per eccellenza, a cui Roma dedica un tributo raffinato e complesso. 🔗 Leggi su Ezrome.it

