Rob Reiner | lo strano episodio di Nick Reiner con Bill Hader al party natalizio di Conan O' Brien

Durante il party natalizio di Conan O'Brien, Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, è stato protagonista di un episodio insolito e teso con Bill Hader. Questo evento ha attirato l'attenzione, avvicinandosi a un momento delicato collegato a una tragica vicenda familiare.

Il figlio del regista è stato protagonista di un momento di tensione durante la festa di Natale della sera prima del presunto omicidio dei suoi genitori. La sera prima del ritrovamento dei corpi senza vita di Rob Reiner e Michele Singer, la coppia insieme al figlio Nick Reiner avevano partecipato ad un party natalizio organizzato da Conan O'Brien e durante l'evento ci sarebbero stati alcuni momenti di tensione. In particolare, l'atteggiamento di Nick Reiner avrebbe messo a disagio alcuni ospiti del party, e ci sarebbe stata particolare tensione con Bill Hader durante una conversazione che l'attore stava intrattenendo con alcuni amici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

