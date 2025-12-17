rob reiner la figlia romy ha trovato il corpo del padre ma non sapeva della morte della madre

Romy, la più giovane dei figli di Rob Reiner, ha scoperto il corpo del padre senza sapere che anche la madre era stata tragicamente uccisa. Un momento sconvolgente che ha cambiato per sempre la sua vita, rivelando un dramma familiare nascosto e lasciando un ricordo indelebile di un dolore improvviso e inaspettato.

È stata la più piccola dei figli del regista e della fotografa a trovare il padre senza vita senza sapere che anche la madre era stata uccisa. Romy Reiner non sapeva che la madre, Michele Singer, fosse morta all'interno dell'abitazione proprio come suo padre. I due coniugi sono stati uccisi nella loro abitazione in California e per l'omicidio è stato arrestato il figlio Nick Reiner. Un nuovo reportage ha fatto chiarezza sulla dinamica che ha portato alla scoperta dei corpi di Rob Reiner e della moglie Michele Singer. A trovare il padre è stata proprio Romy Reiner che non sapeva della morte della madre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Chi sono e cosa fanno i quattro figli di Rob Reiner, assassinato con la moglie a Los Angeles; Rob Reiner, chi sono Romy, Tracy e Jack gli altri figli oltre a Nick; Rob Reiner e la moglie Michele: a ritrovare i corpi è stata la figlia Romy; Autore non protagonista Rob Reiner e l’amore per i film e i figli riusciti bene, e per quelli venuti male.

