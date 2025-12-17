Rob Reiner il figlio Nick rimarrà in carcere | ha chiesto procedimento rapido

Rob Reiner affronta una difficile attesa: suo figlio Nick, coinvolto in un procedimento legale, resterà in carcere fino all’udienza del 7 gennaio 2026. La prima comparizione in tribunale si è conclusa con il rigetto della richiesta di libertà su cauzione, lasciando la famiglia Reiner in trepidante attesa di sviluppi futuri.

La breve prima apparizione in tribunale di Nick   Reiner  si è conclusa con la decisione del giudice di negargli la libertà su cauzione, in attesa dell’udienza preliminare vera e propria, fissata per il 7 gennaio 2026. Il 32enne Reiner, accusato del duplice omicidio dei genitori, il regista Rob e la moglie Michelle, nel corso di questa apparizione davanti al giudice non ha reso la dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza. Alla domanda del giudice se fosse disposto ad acconsentire a un procedimento rapido, Nick Reiner ha risposto affermativamente.  Morte Rob Reiner, cosa è successo. Il 15 dicembre il celebre regista Rob Reiner, noto per film come ‘ Harry, ti presento Sally’, e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro casa di Hollywood, in California. 🔗 Leggi su Lapresse.it

