Rob Reiner affronta una difficile attesa: suo figlio Nick, coinvolto in un procedimento legale, resterà in carcere fino all’udienza del 7 gennaio 2026. La prima comparizione in tribunale si è conclusa con il rigetto della richiesta di libertà su cauzione, lasciando la famiglia Reiner in trepidante attesa di sviluppi futuri.

© Lapresse.it - Rob Reiner, il figlio Nick rimarrà in carcere: ha chiesto procedimento rapido

La breve prima apparizione in tribunale di Nick Reiner si è conclusa con la decisione del giudice di negargli la libertà su cauzione, in attesa dell’udienza preliminare vera e propria, fissata per il 7 gennaio 2026. Il 32enne Reiner, accusato del duplice omicidio dei genitori, il regista Rob e la moglie Michelle, nel corso di questa apparizione davanti al giudice non ha reso la dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza. Alla domanda del giudice se fosse disposto ad acconsentire a un procedimento rapido, Nick Reiner ha risposto affermativamente. Morte Rob Reiner, cosa è successo. Il 15 dicembre il celebre regista Rob Reiner, noto per film come ‘ Harry, ti presento Sally’, e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro casa di Hollywood, in California. 🔗 Leggi su Lapresse.it

