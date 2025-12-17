Rob Reiner Billy Crystal e Larry David ricordano il regista | Era un maestro narratore

Rob Reiner, Billy Crystal e Larry David condividono ricordi e parole di stima per il celebre regista, riconoscendone il talento come maestro narratore. Amici e colleghi di lunga data di chi ha diretto film iconici come

Alcuni degli amici più stretti del regista di Stand by Me e Harry, ti presento Sally hanno scritto un comunicato congiunto per ricordarlo. Un gruppo di collaboratori più stretti di Rob Reiner, del quale fanno parte Billy Crystal, Larry David, Albert Brooks e Martin Short, hanno diffuso un comunicato congiunto in ricordo del cineasta e di sua moglie Michele Singer. Crystal e David sono tra i primi ad essere accorsi alla casa di Rob Reiner dopo la diffusione della notizia dell'uccisione del regista e della moglie nella giornata di domenica a Brentwood, in California. Il messaggio in ricordo di Rob Reiner "Assorbendo tutto ciò che aveva imparato da suo padre Carl e dal suo mentore Norman Lear, Rob Reiner non è stato solo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

