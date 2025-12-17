Rob e Michele Reiner i figli Romy e Jack | Le parole non possono esprimere questo inimmaginabile dolore
Rob e Michele Reiner, insieme ai figli Romy e Jack, affrontano un dolore inimmaginabile dopo la tragica perdita dei genitori. In un primo comunicato ufficiale, esprimono il loro sgomento e il peso di un momento così difficile, commentando le accuse rivolte al fratello Nick e riaffermando l’amore e il sostegno reciproco in questa difficile prova.
I figli della coppia hanno rilasciato il primo comunicato ufficiale dopo l'omicidio dei genitori e le accuse rivolte al fratello Nick. I figli di Rob e Michele Reiner, Jake e Romy, hanno rilasciato un comunicato dopo la tragica morte dei loro genitori. Ad essere accusato del duplice omicidio è Nick Reiner, il loro fratello di 32 anni, che potrebbe rischiare di essere condannato alla pena di morte. Le parole dei figli di Reiner Nel comunicato rilasciato a People, Jake e Romy Reiner hanno dichiarato: "Le parole non possono nemmeno iniziare a descrivere il dolore inimmaginabile che stiamo provando in ogni momento della giornata".
