Rob e Michele Reiner, insieme ai figli Romy e Jack, affrontano un dolore inimmaginabile dopo la tragica perdita dei genitori. In un primo comunicato ufficiale, esprimono il loro sgomento e il peso di un momento così difficile, commentando le accuse rivolte al fratello Nick e riaffermando l’amore e il sostegno reciproco in questa difficile prova.

© Movieplayer.it - Rob e Michele Reiner, i figli Romy e Jack: "Le parole non possono esprimere questo inimmaginabile dolore"

I figli della coppia hanno rilasciato il primo comunicato ufficiale dopo l'omicidio dei genitori e le accuse rivolte al fratello Nick. I figli di Rob e Michele Reiner, Jake e Romy, hanno rilasciato un comunicato dopo la tragica morte dei loro genitori. Ad essere accusato del duplice omicidio è Nick Reiner, il loro fratello di 32 anni, che potrebbe rischiare di essere condannato alla pena di morte. Le parole dei figli di Reiner Nel comunicato rilasciato a People, Jake e Romy Reiner hanno dichiarato: "Le parole non possono nemmeno iniziare a descrivere il dolore inimmaginabile che stiamo provando in ogni momento della giornata". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Chi sono i figli di Rob Reiner, Tracy (adottata con l’ex moglie), Romy, Jake e Nick (figli della moglie Michele)

Leggi anche: Rob Reiner, chi sono Romy, Tracy e Jack gli altri figli oltre a Nick

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi a coltellate dal figlio: cosa sappiamo; Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, i nuovi dettagli sulla lite con il figlio Nick; Il regista Rob Reiner e la moglie morti accoltellati nella loro villa a Los Angeles: arrestato il figlio Nick. «Acceso litigio fra padre e figlio»; Il figlio 32enne di Rob Reiner e Michele Singer è stato preso in custodia: la notizia di TMZ.

Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, il figlio Nick potrebbe essere escluso dall’eredità se riconosciuto colpevole - L’attore e la produttrice sarebbero stati uccisi nelle prime ore del mattino: Nick Reiner si è dato alla fuga, ma è stato arrestato alcune ore dopo, formalmente incriminato per omicidio di primo grado ... vanityfair.it