Rivoluzione Cambiano La banca è solida e vivrà bene anche senza di me e il dottor Bosio perché non era il nostro impero
La banca Cambiano 1884 affronta una svolta significativa con le recenti dimissioni del direttore generale Francesco Bosio, di tre membri del consiglio di amministrazione e dell'intero collegio sindacale. Un evento che segna una fase di cambiamento importante per l’istituto, suscitando attenzione e riflessione sulla sua stabilità e futuro.
Empolese Valdelsa, 17 dicembre 2025 – Una svolta epocale per Banca Cambiano 1884 con le dimissioni, settimana scorsa, del direttore generale Francesco Bosio, di tre membri del cda e dell’intero collegio sindacale. Punto fermo: il presidente Paolo Regini rimasto a traghettare l’istituto fino alla prossima primavera. Banca di Cambiano, rivoluzione ai vertici dopo 26 anni Presidente, può spiegarci cosa è successo con Bankitalia? “Dopo la consueta ispezione triennale, la Banca d’Italia ci ha presentato un verbale con prescrizioni e indicazioni in merito alle cose da fare. Si tratta di questioni tecniche da risolvere, da migliorare che riguardano, ad esempio, la gestione del credito e dell’antiriciclaggio, ma anche l’invito a cambiare la governance per dare nuovo slancio. Lanazione.it
Leggi anche: Banca di Cambiano, rivoluzione ai vertici dopo 26 anni
Leggi anche: Intelligenza artificiale sullo yacht, la rivoluzione in mare. “Funziona sempre, anche senza Internet”
Rivoluzione Cambiano. “La banca è solida e vivrà bene anche senza di me e il dottor Bosio perché non era il nostro impero” - Il presidente Regini sulle richieste di Bankitalia e sul futuro: “Il nuovo direttore? lanazione.it
Banca di Cambiano, rivoluzione ai vertici dopo 26 anni - Si dimettono il dg Bosio, tre membri del cda e il collegio sindacale, Regini lascerà in primavera ... lanazione.it
La FIA prepara una rivoluzione anche nel linguaggio: nel 2026 cambiano i termini tecnici della F1 per rendere tutto più semplice e chiaro ai tifosi. - facebook.com facebook
#AssembleaANFIA25 Con un messaggio di realistico ottimismo @AlecJRoss: solo gli ottimisti cambiano il mondo Viviamo un periodo importante, di transizione tecnologica, in primis la rivoluzione dell'IA con cui le nostre imprese possono fare ancora cose stra x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.