Rivoluzione Cambiano La banca è solida e vivrà bene anche senza di me e il dottor Bosio perché non era il nostro impero

La banca Cambiano 1884 affronta una svolta significativa con le recenti dimissioni del direttore generale Francesco Bosio, di tre membri del consiglio di amministrazione e dell'intero collegio sindacale. Un evento che segna una fase di cambiamento importante per l’istituto, suscitando attenzione e riflessione sulla sua stabilità e futuro.

Empolese Valdelsa, 17 dicembre 2025 – Una svolta epocale per Banca Cambiano 1884 con le dimissioni, settimana scorsa, del direttore generale Francesco Bosio, di tre membri del cda e dell’intero collegio sindacale. Punto fermo: il presidente Paolo Regini rimasto a traghettare l’istituto fino alla prossima primavera. Banca di Cambiano, rivoluzione ai vertici dopo 26 anni Presidente, può spiegarci cosa è successo con Bankitalia? “Dopo la consueta ispezione triennale, la Banca d’Italia ci ha presentato un verbale con prescrizioni e indicazioni in merito alle cose da fare. Si tratta di questioni tecniche da risolvere, da migliorare che riguardano, ad esempio, la gestione del credito e dell’antiriciclaggio, ma anche l’invito a cambiare la governance per dare nuovo slancio. Lanazione.it

