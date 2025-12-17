Riunioni organizzative su nodi tecnici

La sezione Gip del Tribunale di Milano organizza incontri dedicati alle questioni urbanistiche, un settore caratterizzato da normative stratificate e complesse. Le riunioni mirano a chiarire i nodi tecnici della materia e a definire linee interpretative univoche, favorendo un'applicazione più coerente delle norme e un confronto approfondito sui temi più articolati.

La sezione Gip del Tribunale di Milano nelle prossime riunioni organizzative convocate affronterà "un fenomeno complesso come quello urbanistico, per la stratificazione delle norme " con l'obiettivo di chiarire "i nodi tecnici che la materia in astratto presenta" e "per pervenire laddove possibile a linee interpretative univoche sulle questioni di diritto". In questi incontri "i magistrati che si sono già occupati della materia", sia nella fase delle indagini sia in quella dell'udienza preliminare, "introdurranno la discussione e il confronto tra tutti i giudici della sezione con brevi relazioni", con modalità previste dalla norme e già seguite anche su novità introdotte ad esempio dalla legge Cartabia o dal Codice rosso.

