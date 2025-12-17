La ristorazione veloce si conferma un settore in forte espansione, offrendo numerose opportunità di lavoro e crescita professionale. In Toscana, le recenti iniziative e aperture aumentano le occasioni di inserimento, rendendo questa realtà particolarmente interessante per chi cerca impieghi veloci e dinamici nel settore alimentare.

© Lanazione.it - Ristorazione veloce. Tutte le occasioni

La ristorazione veloce continua a essere uno dei comparti più dinamici del mercato del lavoro e in queste settimane moltiplica le opportunità di inserimento in Toscana. A trainare le nuove assunzioni sono alcune delle catene più note del settore, da All’Antico Vinaio, il marchio fiorentino diventato fenomeno internazionale, ai colossi McDonald’s e Old Wild Weste. All’Antico Vinaio apre le selezioni per diverse figure: a Pisa cerca vice responsabile di negozio e addetto alla cucina, mentre a Firenze è richiesto un banconista per il punto vendita cittadino. Il marchio, che negli ultimi anni ha esportato la schiacciata fiorentina negli Stati Uniti e nel Regno Unito, assume anche all’estero: a Londra sono aperte posizioni per responsabile di cucina e sandwich maker. Lanazione.it

Leggi anche: Un sondaggio, uova sempre più protagoniste nella ristorazione veloce

Leggi anche: Idee regalo beauty per tutte le occasioni: Pinalli ti guida nella scelta perfetta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ristorazione veloce shorts horeca

Ristorazione veloce. Tutte le occasioni - La ristorazione veloce continua a essere uno dei comparti più dinamici del mercato del lavoro e in queste settimane ... msn.com