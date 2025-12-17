ristorante abusivo scatta la multa

Nell'ambito di controlli mirati, sono stati scoperti diversi locali operanti senza autorizzazioni, tra cui un circolo privato gestito come bar e ristorante. Le verifiche hanno portato alla comminazione di una multa di 5.000 euro a causa dell’attività abusiva, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrasto alle aperture non autorizzate nel settore della ristorazione.

Controlli nei locali, giro di vite su circoli privati: uno lavorava come un bar e ristorante, scatta la multa di 5mila euro. È una delle operazioni della polizia locale di Civitanova, guidata dal dirigente Cristian Lupidi, che in concomitanza con il maggiore afflusso di persone legato alle festività ha stretto le maglie dei controlli sulle attività commerciali e gli esercizi pubblici a tutela dei consumatori. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un esercizio commerciale nel cuore del centro cittadino, che vende alimentari. Dagli accertamenti sono emerse diverse violazioni amministrative, che hanno portato a sanzioni per un totale di 4. Ilrestodelcarlino.it

