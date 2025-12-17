Rispuntano due Ferrari chiuse in un garage per 30 anni la proprietaria non può credere ai suoi occhi
Due Ferrari 308 GTB, rimaste nascoste in un garage del Minnesota per quasi trent'anni, riemergono improvvisamente. La proprietaria, incredula, si trova di fronte a due autentici tesori automobilistici, inattesi e pieni di storia. Un ritrovamento che riaccende la passione per le icone del passato e rivela quanto il tempo possa custodire sorprese straordinarie.
Due Ferrari 308 GTB, rimaste ferme per quasi trent'anni in un garage del Minnesota, tornano alla luce. La reazione della vedova del proprietario è carica di emozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ibrahimovi?, regalo da sogno? La Ferrari F80 per i suoi 44 anni
Leggi anche: Strage del bus, indagini chiuse dopo due anni. Indagati sette tecnici dipendenti del Comune: chi sono
I fichissimi ferrari americano
#Hamilton, #Ferrari e l'avvertimento su un 2026 già decisivo #F1 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.