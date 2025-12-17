Risparmiateci la favola del lupo a caccia d’inclusività

Un video virale, commissionato da Intermarché, mostra un lupo che cerca di diventare vegetariano, suscitando discussioni online. Realizzato per il periodo natalizio, il video affronta temi di inclusività e cambiamento, utilizzando il personaggio del lupo per trasmettere messaggi simbolici. La pubblicità ha catturato l'attenzione del pubblico, stimolando riflessioni e commenti sui valori di diversità e rispetto.

Roma, 17 dic – È diventato virale in queste ultime ore un video, commissionato proprio per il periodo natalizio dalla catena di supermercati francesi Intermarché, nel quale un lupo fa di tutto per diventare vegetariano. O meglio, per farsi accettare dagli altri animali del bosco. Le sequenze del video e le reazioni della stampa . Passa il lupo e tutti, nella foresta innevata, scappano. L’animale più famoso delle favole sembra prendersela sul personale: problemi – per così dire – di dieta, fa notare un riccio rimasto solo in mezzo alle palline cadute dall’albero di Natale. Così nei due minuti del filmato troviamo il protagonista intento in cucina con improbabili minestroni e discutibili zuppe di ortaggi – almeno per i suoi gusti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

