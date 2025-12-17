Risparmiateci la favola del lupo a caccia d’inclusività

© Ilprimatonazionale.it - Risparmiateci la favola del lupo a caccia d'inclusività Roma, 17 dic – È diventato virale in queste ultime ore un video, commissionato proprio per il periodo natalizio dalla catena di supermercati francesi Intermarché, nel quale un lupo fa di tutto per diventare vegetariano. O meglio, per farsi accettare dagli altri animali del bosco. Le sequenze del video e le reazioni della stampa . Passa il lupo e tutti, nella foresta innevata, scappano. L'animale più famoso delle favole sembra prendersela sul personale: problemi – per così dire – di dieta, fa notare un riccio rimasto solo in mezzo alle palline cadute dall'albero di Natale. Così nei due minuti del filmato troviamo il protagonista intento in cucina con improbabili minestroni e discutibili zuppe di ortaggi – almeno per i suoi gusti.

