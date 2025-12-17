Risoluzione Pd alla Camera | beni russi congelati per aiutare Kiev

Oggi alla Camera si discute una risoluzione del Partito Democratico che invita il governo italiano a congelare i beni russi per sostenere Kiev. La proposta si inserisce nel dibattito sulla politica estera europea e sul ruolo dell’Unione europea di fronte alle sfide globali e alle tensioni con gli Stati Uniti.

La linea dem su politica estera e ruolo dell'Unione europea. È in discussione oggi alla Camera la risoluzione presentata dal Partito democratico che invita il governo a scegliere con chiarezza e senza ambiguità l'interesse europeo, di fronte a minacce globali e alle sfide poste dall'amministrazione statunitense. Secondo i dem, l'Italia deve rafforzare il proprio posizionamento all'interno dell'Unione europea, adottando una linea coerente e autonoma nelle principali scelte di politica internazionale. Condanna dell'aggressione russa e sostegno a Kiev. Tra i punti centrali del documento figura la richiesta di ribadire con fermezza la condanna dell'aggressione russa contro l'Ucraina.

**Ue: risoluzione Pd, 'finalizzare con partner Ue proposta su utilizzo beni russi congelati'** - "E' necessario che l'Italia cooperi con gli altri partners europei, per finalizzare in tempi brevi una proposta operativa legalmente fondata e finanziariamente sostenibile p ... lanuovasardegna.it