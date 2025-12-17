Rischio digitale per 9 parmigiani su 10 E più del 50% ha già subito o sospettato furti sul web

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’Italia sempre più digitale, la preoccupazione per i rischi online cresce tra i parmigiani. Il 90% manifesta timori riguardo a furti di dati e attacchi informatici, mentre oltre la metà ha già subito o sospettato di aver subito furti sul web. Questa crescente vulnerabilità evidenzia l’importanza di aumentare la consapevolezza e la preparazione in ambito digitale.

Immagine generica

In un’Italia sempre più connessa cresce anche il senso di vulnerabilità digitale. Circa 9 parmigiani su 10 dichiarano di essere preoccupati per l’esposizione ai rischi online, dai furti di dati agli attacchi di hacker, e altrettanti ammettono di non sentirsi sufficientemente informata sulle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Camp Darby, salari di oltre 400 dipendenti a rischio. “Governo intervenga subito”

Leggi anche: Pini malati in via Metauro a Montesilvano, Conapla: "Riserva Santa Filomena a rischio? Si intervenga subito" [FOTO]

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Edili.com - Puntata 12 - SAIE Bologna 2020 Riparti Italia

Video Edili.com - Puntata 12 - SAIE Bologna 2020 Riparti Italia

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.