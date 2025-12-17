Rischio digitale per 9 parmigiani su 10 E più del 50% ha già subito o sospettato furti sul web
In un’Italia sempre più digitale, la preoccupazione per i rischi online cresce tra i parmigiani. Il 90% manifesta timori riguardo a furti di dati e attacchi informatici, mentre oltre la metà ha già subito o sospettato di aver subito furti sul web. Questa crescente vulnerabilità evidenzia l’importanza di aumentare la consapevolezza e la preparazione in ambito digitale.
In un’Italia sempre più connessa cresce anche il senso di vulnerabilità digitale. Circa 9 parmigiani su 10 dichiarano di essere preoccupati per l’esposizione ai rischi online, dai furti di dati agli attacchi di hacker, e altrettanti ammettono di non sentirsi sufficientemente informata sulle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Socure, piattaforma AI-first leader nell'identificazione digitale e gestione del rischio, ha annunciato la nomina di Matt Thompson nel nuovo doppio ruolo di President e Chief Commercial Officer.
Cybersecurity: pubblica amministrazione e aziende a rischio, Torino diffonde la cultura della difesa digitale x.com
