Rischio digitale per 9 parmigiani su 10 E più del 50% ha già subito o sospettato furti sul web

In un’Italia sempre più digitale, la preoccupazione per i rischi online cresce tra i parmigiani. Il 90% manifesta timori riguardo a furti di dati e attacchi informatici, mentre oltre la metà ha già subito o sospettato di aver subito furti sul web. Questa crescente vulnerabilità evidenzia l’importanza di aumentare la consapevolezza e la preparazione in ambito digitale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.