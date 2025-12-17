Riscatto laurea | Meloni tranquillizza L' emendamento sarà corretto

Il riscatto della laurea torna al centro del dibattito, ma Giorgia Meloni rassicura: nessuno vedrà modifiche retroattive. L’emendamento sarà corretto e qualsiasi intervento interesserà esclusivamente le future pratiche, garantendo stabilità per chi ha già riscattato il titolo di studio. Un chiarimento importante per studenti e professionisti preoccupati per il loro percorso contributivo.

Pensioni e riscatto della laurea, tagli e restrizioni: le nuove regole penalizzano i lavoratori - Pensioni anticipate più lontane e riscatto della laurea ridotto: le nuove regole che cambiano l’uscita dal lavoro. notizie.it

Manovra e pensioni, Meloni: “Norma riscatto della laurea varrà per futuro” - Il valore del riscatto diminuisce di anno in anno: per chi matura i requisiti nel 2032 non concorrono 12 mesi tra quelli di anzianità contributiva riscattati dalla laurea breve, per chi li raggiunge ... msn.com

Le nuove regole sul riscatto della laurea rischiano di aprire una frattura nel Governo. La Lega scende in campo e chiede modifiche al maxi-emendamento dell’esecutivo che cambia le norme legate alla pensione anticipata. - facebook.com facebook

Avevano giurato di abolire la legge Fornero. Invece fanno l’esatto contrario: alzano l’età pensionabile, svalutano il riscatto della laurea e allungano l’attesa per ricevere la pensione. Con questa manovra di bilancio il Governo dimostra ancora una volta di non x.com

