Riscatto laurea | Meloni tranquillizza L' emendamento sarà corretto

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riscatto della laurea torna al centro del dibattito, ma Giorgia Meloni rassicura: nessuno vedrà modifiche retroattive. L’emendamento sarà corretto e qualsiasi intervento interesserà esclusivamente le future pratiche, garantendo stabilità per chi ha già riscattato il titolo di studio. Un chiarimento importante per studenti e professionisti preoccupati per il loro percorso contributivo.

AGI - "Un chiarimento importante che voglio dare. Nessuno che ha  riscattato la laurea  vedrà cambiata l'attuale situazione, qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. L'emendamento in questo senso dovrà essere corretto". Con un intervento in Senato, la presidente del Consiglio,  Giorgia Meloni, dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ha chiarito che l’emendamento annunciato sul  riscatto della laurea ai fini pensionistici, che in queste ore ha gettato nel panico moltissime persone (soprattutto per il suo carattere di  retroattività ), sarà cambiato. 🔗 Leggi su Agi.it

