Riscatto laurea e pensione la Lega contro il Governo | Se non interviene presenteremo modifiche

La Lega denuncia il maxi-emendamento del Governo sul riscatto laurea e minaccia modifiche, accusando l’esecutivo di penalizzare i lavoratori. La questione diventa punto di rottura tra partito e maggioranza, mentre si avvicinano le scadenze cruciali per le pensioni anticipate. La posizione leghista si fa sentire forte, chiedendo interventi immediati per tutelare i diritti degli studenti e dei lavoratori coinvolti.

© Quotidiano.net - Riscatto laurea e pensione, la Lega contro il Governo: "Se non interviene, presenteremo modifiche" Roma, 17 dicembre 2025 – La Lega scende in campo e chiede modifiche al maxi-emendamento del Governo che cambia le regole sul riscatto della laurea per la pensione anticipata. "In assenza di un intervento immediato del Governo che in ogni caso forse non può farlo, sicuramente presenteremo un sub-emendamento" correttivo, dice il senatore del Carroccio Claudio Borghi, conversando con i giornalisti in Senato. La Lega vuole intervenire per attenuare, se non togliere del tutto, la penalizzazione all'accesso alla pensione anticipata per chi riscatta la laurea. "Il nostro intento - aggiunge - è sopprimere quella parte lì e introdurre una clausola di salvaguardia" con coperture alternative.

Pensioni, la Lega annuncia modifiche su riscatto della laurea e finestre - Niente di fatto per l'innalzamento del tetto del contante sopra l'attuale soglia di 5mila euro: è stato infatti ritirato l'emendamento di FdI, a prima firma Gelmetti, che introduceva dal primo gennaio ... ansa.it

Mazzata del governo sul riscatto della laurea, anche per chi ha già pagato: per una triennale valgono solo 6 mesi - Beneficiare degli anni di studio diventa più difficile, con tagli fino a 30 mesi ai contributi riscattati. editorialedomani.it

Riscatto degli anni di laurea - Lara Comi L'Aria che Tira

“Un Governo che tradisce chi ha studiato: la beffa del riscatto laurea. Quello che si sta profilando all’orizzonte non è solo un tecnicismo burocratico, ma un vero e proprio tradimento di un patto tra Stato e cittadini: la decisione di “sterilizzare” i riscatti degli anni - facebook.com facebook

Le penalizzazioni per chi decide di riscattare la laurea ai fini pensionistici sono una mazzata e non faranno altro che scoraggiare questo strumento allungando in modo occulta l’età pensionabile. Ricordiamo che chi ha già pagato il riscatto di laurea lo ha fatto x.com

