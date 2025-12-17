Ris risultati contrastanti Zanettin interroga 2 ministri

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risultati contrastanti e interrogativi irrisolti caratterizzano il caso David Rossi. Durante una puntata di Rai3, Gianluca Vinci ha riconosciuto il contributo degli investigatori Gregori e Manghi, aprendo a nuove considerazioni sulla possibile natura omicidiaria della morte del manager. L’intervento si inserisce nel contesto di un’approfondita inchiesta parlamentare ancora in corso.

ris risultati contrastanti zanettin interroga 2 ministri

© Lanazione.it - Ris, risultati contrastanti. Zanettin interroga 2 ministri

di Laura Valdesi SIENA "Ringrazio Massimo Giletti per aver dato spazio agli sviluppi investigativi del Tenente colonnello Adolfo Gregori dei Ris e del dottor Robbi Manghi che hanno portato alla svolta del caso David Rossi potendo oggi parlare chiaramente di omicidio e non più di suicidio", le parole di Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi, ospite insieme a Carolina Orlandi, figlia della vedova del manager, della trasmissione su Rai3. E ieri sera ’Le Iene’ sono tornate "sull’argomento con una mia intervista – sottolinea Vinci – come già fatto martedì scorso. Lanazione.it

Leggi anche: Mausoleo di Augustos, Gualtieri decapita il bosco sacro. Rampelli interroga i ministri: “Non è il suo giardino”

Leggi anche: Mausoleo di Augusto, Gualtieri decapita il bosco sacro. Rampelli interroga i ministri: “Non è il suo giardino”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

ris risultati contrastanti zanettinRis, risultati contrastanti. Zanettin interroga 2 ministri - Rivelazioni de ’Le Iene’ "su documenti che confermano l’uso di un software non aggiornato". lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.