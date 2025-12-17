Ris risultati contrastanti Zanettin interroga 2 ministri

Risultati contrastanti e interrogativi irrisolti caratterizzano il caso David Rossi. Durante una puntata di Rai3, Gianluca Vinci ha riconosciuto il contributo degli investigatori Gregori e Manghi, aprendo a nuove considerazioni sulla possibile natura omicidiaria della morte del manager. L’intervento si inserisce nel contesto di un’approfondita inchiesta parlamentare ancora in corso.

"Ringrazio Massimo Giletti per aver dato spazio agli sviluppi investigativi del Tenente colonnello Adolfo Gregori dei Ris e del dottor Robbi Manghi che hanno portato alla svolta del caso David Rossi potendo oggi parlare chiaramente di omicidio e non più di suicidio", le parole di Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi, ospite insieme a Carolina Orlandi, figlia della vedova del manager, della trasmissione su Rai3. E ieri sera 'Le Iene' sono tornate "sull'argomento con una mia intervista – sottolinea Vinci – come già fatto martedì scorso.

Omicidio o suicidio Due commissioni parlamentari sulla morte di David Rossi e due risultati contrastanti. Una brutta storia. Una storia nera #Storie #Nere È disponibile sull'edizione digitale https://digital.liberta.it Buona lettura #storienere #omicidio #storie ner - facebook.com facebook

