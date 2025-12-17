Riparte la conferenza delle Donne Democratiche di Rimini | Barbara Di Natale eletta portavoce

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì a Rimini si è svolta l’assemblea delle Donne Democratiche, segnando il rilancio della conferenza locale in continuità con il rinnovo regionale dell’Emilia-Romagna. Durante l’evento, Barbara Di Natale è stata eletta nuova portavoce, aprendo un capitolo di rinnovamento e impegno per le donne e i valori democratici nel territorio riminese.

riparte la conferenza delle donne democratiche di rimini barbara di natale eletta portavoce

© Riminitoday.it - Riparte la conferenza delle Donne Democratiche di Rimini: Barbara Di Natale eletta portavoce

Si è svolta martedì a Rimini l’assemblea provinciale delle Donne Democratiche, che segna il rilancio della Conferenza sul territorio riminese nel solco del rinnovo della Conferenza regionale dell’Emilia-Romagna. “Un passaggio politico e organizzativo importante, in un tempo difficile in cui i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Martina Giannetti eletta nuova portavoce della Conferenza delle Democratiche della Liguria

Leggi anche: “Ballando con le stelle” riparte da Barbara D’Urso (“nessun cachet astronomico”) e Belen Rodriguez ballerina per una notte: ecco il cast e dove vederlo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pd, Martina Giannetti eletta portavoce della Conferenza delle Democratiche della Liguria.

riparte conferenza donne democraticheConferenza delle Donne Democratiche di Rimini: Barbara Di Natale è la nuova portavoce provinciale - Si è svolta ieri, martedì 16 dicembre, a Rimini, l’Assemblea provinciale delle Donne Democratiche, che segna il rilancio della Conferenza sul territorio ... chiamamicitta.it

riparte conferenza donne democraticheBarbara Di Natale eletta portavoce delle Donne Democratiche di Rimini - "Un passaggio politico e organizzativo importante, in un tempo difficile in cui i diritti delle donne non sono più garantiti", si legge nella nota del Pd Rimini ... altarimini.it

Le donne non chiedono spazio, lo generano: la voce della Conferenza in Assemblea PD - L'intervento della Portavoce della Conferenza delle Democratiche Roberta Mori all'Assemblea nazionale del Partito Democratico ... partitodemocratico.it

WEBINAR L'ITALIA CHE RIPARTE DALLE DONNE

Video WEBINAR L'ITALIA CHE RIPARTE DALLE DONNE

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.