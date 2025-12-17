Riparte la conferenza delle Donne Democratiche di Rimini | Barbara Di Natale eletta portavoce
Martedì a Rimini si è svolta l’assemblea delle Donne Democratiche, segnando il rilancio della conferenza locale in continuità con il rinnovo regionale dell’Emilia-Romagna. Durante l’evento, Barbara Di Natale è stata eletta nuova portavoce, aprendo un capitolo di rinnovamento e impegno per le donne e i valori democratici nel territorio riminese.
Si è svolta martedì a Rimini l’assemblea provinciale delle Donne Democratiche, che segna il rilancio della Conferenza sul territorio riminese nel solco del rinnovo della Conferenza regionale dell’Emilia-Romagna. “Un passaggio politico e organizzativo importante, in un tempo difficile in cui i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
