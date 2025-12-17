Riparte la conferenza delle Donne Democratiche di Rimini | Barbara Di Natale eletta portavoce

Martedì a Rimini si è svolta l’assemblea delle Donne Democratiche, segnando il rilancio della conferenza locale in continuità con il rinnovo regionale dell’Emilia-Romagna. Durante l’evento, Barbara Di Natale è stata eletta nuova portavoce, aprendo un capitolo di rinnovamento e impegno per le donne e i valori democratici nel territorio riminese.

Barbara Di Natale eletta portavoce delle Donne Democratiche di Rimini - "Un passaggio politico e organizzativo importante, in un tempo difficile in cui i diritti delle donne non sono più garantiti", si legge nella nota del Pd Rimini

Le donne non chiedono spazio, lo generano: la voce della Conferenza in Assemblea PD - L'intervento della Portavoce della Conferenza delle Democratiche Roberta Mori all'Assemblea nazionale del Partito Democratico

WEBINAR L'ITALIA CHE RIPARTE DALLE DONNE

Riparte la Conferenza delle Donne Democratiche di Rimini: Barbara Di Natale eletta portavoce provinciale

