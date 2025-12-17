Ripa i cartelloni sono stati rimossi dalle mura | Una leggerezza ma non abbiamo trapanato un solo mattone

I cartelloni della mostra fotografica sulla Ripa sono stati rimossi dalle mura, suscitando commenti e polemiche. L’associazione Foto Cine Club e il quartiere Centro storico hanno sottolineato che si è trattato di una semplice leggerezza, senza danneggiare i beni culturali. La decisione è arrivata dopo le preoccupazioni espresse da Alessandro Ronchi e la presa di posizione del Comune, che hanno difeso la tutela del patrimonio locale.

© Forlitoday.it - Ripa, i cartelloni sono stati rimossi dalle mura: "Una leggerezza, ma non abbiamo trapanato un solo mattone"

I cartelloni affissi sui muri della Ripa, appartenenti a una mostra fotografica organizzata dall'associazione Foto Cine Club e dal quartiere Centro storico, sono stati rimossi, dopo la polemica sulla tutela dei beni culturali sollevata da Alessandro Ronchi (Avs) e la presa di posizione del Comune. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cartelloni pubblicitari affissi alla Ripa, il Comune replica: “Evento non nostro, indagheremo sulle autorizzazioni; Le mura della Ripa trapanate per promuovere una mostra, la Soprintendenza intervenga: i Verdi alzano la voce.

