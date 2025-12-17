Rinvio dell’udienza preliminare nel caso Mimì Manzo | procedibilità bloccata dalla querela
L'udienza preliminare nel procedimento riguardante Mimì Manzo è stata rinviata al 15 aprile 2026. La decisione è stata presa a causa della querela presentata, che ha bloccato la procedibilità del caso. La vicenda rimane sotto osservazione, con le parti che attendono il nuovo appuntamento giudiziario.
L'udienza preliminare del caso di Mimì Manzo, prevista oggi davanti al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, è stata rinviata al 15 aprile 2026.Questione di querela e nomina del curatore specialeIl rinvio è stato deciso a causa di un problema procedurale.
