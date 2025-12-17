Rinvio dell’udienza preliminare nel caso Mimì Manzo | procedibilità bloccata dalla querela

L'udienza preliminare nel procedimento riguardante Mimì Manzo è stata rinviata al 15 aprile 2026. La decisione è stata presa a causa della querela presentata, che ha bloccato la procedibilità del caso. La vicenda rimane sotto osservazione, con le parti che attendono il nuovo appuntamento giudiziario.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.