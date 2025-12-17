Rinofiller dal vivo a Milano | Marlino protagonista all’IWCM 2025

Durante l’IWCM 2025 a Milano, il dott. Sergio Marlino ha presentato una dimostrazione live di rinofiller, offrendo un esempio diretto della sua esperienza nel campo. Un momento di grande interesse per professionisti e appassionati, che hanno potuto assistere in tempo reale alle tecniche e ai risultati di questa procedura estetica.

All’IWCM 2025, il dott. Sergio Marlino ha portato sul palco la sua esperienza nel rinofiller, scegliendo la via più diretta: una dimostrazione pratica dal vivo. Davanti a una platea di specialisti, ha mostrato il proprio metodo durante un trattamento eseguito in tempo reale a Milano. Un palcoscenico internazionale a Milano La cornice è stata quella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

