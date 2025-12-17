Rinnovo Yildiz assalto feroce dall’Inghilterra | due club di Premier League preparano l’offerta super per gennaio Di chi si tratta

Il rinnovo di Yildiz è al centro di un'offerta competitiva proveniente dalla Premier League. Chelsea e Arsenal si stanno preparando a presentare proposte importanti a gennaio per assicurarsi il talento 10 della Juventus, che attualmente è oggetto di interesse da parte di due club inglesi.

© Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, assalto feroce dall’Inghilterra: due club di Premier League preparano l’offerta super per gennaio. Di chi si tratta Rinnovo Yildiz, assalto londinese per il 10 bianconero. Il Chelsea prepara una super offerta per gennaio, mentre l’Arsenal contatta l’entourage. Il talento cristallino di Kenan Yildiz continua a infiammare il mercato internazionale, attirando le attenzioni delle principali potenze della Premier League. L’attaccante classe 2005 della Juventus e della nazionale turca è diventato l’obiettivo prioritario di Chelsea e Arsenal, decise a strappare il giovane gioiello alla formazione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dal portale britannico Caughtoffside.com, i due club londinesi sono pronti a dare battaglia già nella prossima finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Molina Juve, novità dall’Inghilterra: l’obiettivo per la fascia finisce nel mirino di quel top club di Premier League. Le ultimissime Leggi anche: Rinnovo Yildiz, un club di Premier League si inserisce tra la Juve e il turco? Parti ottimiste sul prolungamento ma… Ultimissime Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pagina 1 | Rinnovo Yildiz tra cifre e piani Juve: Spalletti aiuta così, nuovo summit pronto - Kenan, seguito da Liverpool e Real Madrid, è il punto fermo dei bianconeri: la famiglia a Torino e il ruolo di Mendes per sbloccare l'accordo ... msn.com

Juve, giorni caldi per il rinnovo di Yildiz: il padre-agente sono in città - Il turco percepisce un milione e mezzo di euro, non in linea con il suo peso specifico all’interno della Juve: richiesta di 6 milioni l’anno. msn.com

Rinnovo Yildiz, pronto stipendio da big: ma la Premier va all’attacco - La dirigenza della Juventus lavora al rinnovo di Kenan Yildiz: pronto un corposo aumento ma c'è un pericolo per i bianconeri ... msn.com

AFFARE FATTO JUVE Firma per la rinascita dopo il CASO PLUSVALENZE

Il rinnovo di #Yildiz resta una priorità: qual è l'ingaggio giusto da dare al 10 della #Juventus. L'obiettivo è chiudere l'accordo prima di #Natale. Il talento di #Yildiz è sempre più decisivo e la #Juve punta sul suo futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUV - facebook.com facebook

Rinnovo #Yildiz tra cifre e piani Juve: Spalletti aiuta così, nuovo summit pronto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.