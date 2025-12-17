Rinnovo Yildiz assalto feroce dall’Inghilterra | due club di Premier League preparano l’offerta super per gennaio Di chi si tratta

Il rinnovo di Yildiz è al centro di un'offerta competitiva proveniente dalla Premier League. Chelsea e Arsenal si stanno preparando a presentare proposte importanti a gennaio per assicurarsi il talento 10 della Juventus, che attualmente è oggetto di interesse da parte di due club inglesi.

Rinnovo Yildiz, assalto londinese per il 10 bianconero. Il Chelsea prepara una super offerta per gennaio, mentre l’Arsenal contatta l’entourage. Il talento cristallino di Kenan Yildiz continua a infiammare il mercato internazionale, attirando le attenzioni delle principali potenze della Premier League. L’attaccante classe 2005 della Juventus e della nazionale turca è diventato l’obiettivo prioritario di Chelsea e Arsenal, decise a strappare il giovane gioiello alla formazione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dal portale britannico Caughtoffside.com, i due club londinesi sono pronti a dare battaglia già nella prossima finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

