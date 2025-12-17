Rinnovo dei permessi di Ztl e Zsc | quando e come presentare la domanda

Se possiedi permessi di accesso e sosta per Ztl e Zsc a Pisa, è fondamentale conoscere le scadenze e le modalità di rinnovo. Pisamo comunica che le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo 2026 per garantire la validità dei permessi. Informarsi tempestivamente permette di evitare sanzioni e di assicurare il diritto di accesso senza interruzioni, facilitando la mobilità in città.

Pisa, 17 dicembre 2025 – Pisamo informa che il rinnovo dei permessi di accesso e sosta riservati agli aventi diritto dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2026. Tale termine è da considerarsi perentorio e non sarà oggetto di proroghe. La comunicazione non riguarda i veicoli appartenenti alla categoria Autocarri per mezzi superiori ai 50 quintali. Il rinnovo potrà essere effettuato in autonomia attraverso il sistema di pagamento pagoPA, accedendo all'area riservata disponibile sul portale https:pass.brav.itpisafrontoffice. In alternativa, gli utenti riceveranno entro il 31 dicembre 2025 un avviso di pagamento pagoPA all'indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di registrazione, inviato dal mittente noreply.

