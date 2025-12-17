Rincari la gratificazione va in fumo | Assicurazioni e tasse si prendono la maggior parte delle tredicesime

Con l'aumento delle spese e i rincari generali, le tredicesime di quest'anno rischiano di essere meno sostanziose per i lavoratori riminesi. Tra assicurazioni, tasse e altre trattenute, la quota disponibile si riduce, limitando le possibilità di concedersi qualche svago o di pianificare una vacanza. Un quadro che preoccupa chi sperava in una gratificazione più consistente.

© Ilrestodelcarlino.it - Rincari, la gratificazione va in fumo: "Assicurazioni e tasse si prendono la maggior parte delle tredicesime" Benedetta tredicesima, ma nelle tasche dei riminesi non ne rimarrà tanta per togliersi qualche sfizio o programmare una vacanza. A far i conti in tasca ai cittadini è Federconsumatori. "Delle tredicesime incassate a dicembre, ben poco rimarrà in tasca delle famiglie riminesi" taglia corto il presidente provinciale, Graziano Urbinati. I due terzi della tredicesima saranno 'mangiati' da rate, mutui, bollette e tasse. Ciò non toglie che la tredicesima resta una boccata di ossigeno per famiglie e pensionati che possono così affrontare le spese di fine anno, mai leggere per le tasche dei contribuenti, soprattutto di quelli riminesi.

