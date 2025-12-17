Rihanna al concerto di Mariah Carey a Las Vegas | la cantante scatenata tra il pubblico

Durante un concerto di Mariah Carey a Las Vegas, Rihanna è stata vista coinvolta tra il pubblico, cantando e ballando sulle note di

Rihanna scatenata a un concerto di Mariah Carey a Las Vegas. La cantante canta e balla tra il pubblico sulle note del celeberrimo brano dell’amica e collega ‘All I want for Christmas is you’ in un video pubblicato su Instagram da Apple Music pochi giorni fa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: “È arrivato il momento!”: Mariah Carey come ogni anno apre le danze di “All I Want For Christmas Is You”. A Las Vegas da novembre lo show del Natale – VIDEO

