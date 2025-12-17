Rigenerazione della stazione Grandi FdI | E il sottopasso di via Canale Molinetto resta in attesa
Mentre si celebrano rinnovi e inaugurazioni, Ravenna resta bloccata da un problema infrastrutturale irrisolto: il passaggio a livello di via Canale Molinetto. La rigenerazione della stazione e i lavori sul sottopasso sembrano non coinvolgere questa criticità, che continua a ostacolare la mobilità e la vita quotidiana dei cittadini. Un nodo che richiede attenzione e soluzioni concrete per restituire fluidità e sicurezza alla zona.
"Si tagliano nastri, si lucidano vetrate e si celebrano teche espositive, e intanto Ravenna continua a restare prigioniera di uno dei suoi nodi infrastrutturali più gravi e irrisolti: il passaggio a livello di via Canale Molinetto". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia Nicola Grandi che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
