Riforma magistrati e giuristi scendono in campo | a Reggio Calabria istituito il coordinamento per il No

A Reggio Calabria nasce il coordinamento territoriale per il No alla riforma della giustizia. Magistrati, giuristi e avvocati si uniscono in un fronte condiviso, esprimendo preoccupazione e volontà di difendere l’indipendenza e l’efficienza del sistema giudiziario. L’iniziativa mira a coinvolgere tutta la comunità legale e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi percepiti dalla riforma proposta.

