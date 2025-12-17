Riforma magistrati e giuristi scendono in campo | a Reggio Calabria istituito il coordinamento per il No
A Reggio Calabria nasce il coordinamento territoriale per il No alla riforma della giustizia. Magistrati, giuristi e avvocati si uniscono in un fronte condiviso, esprimendo preoccupazione e volontà di difendere l’indipendenza e l’efficienza del sistema giudiziario. L’iniziativa mira a coinvolgere tutta la comunità legale e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi percepiti dalla riforma proposta.
Si è svolta a Reggio Calabria, a Palazzo Sarlo, la conferenza stampa di presentazione ufficiale del coordinamento territoriale per il No alla riforma della giustizia, un fronte ampio e trasversale che vede uniti magistrati e una parte significativa dell’avvocatura, accomunati dalla preoccupazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Comitato per il «No»: «Riforma Nordio mina l’indipendenza dei giudici» - Magistrati e giuristi contro il progetto Nordio in vista del referendum: «Non accelera i processi e apre al controllo politico della magistratura, a rischio i diritti dei più deboli» ... giornaledibrescia.it
Separazione delle carriere, la riforma in tre punti: ecco cosa cambia - La modifica sostanziale della riforma della giustizia interviene sull’articolo 104 della Costituzione: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», recita fin ... roma.corriere.it
Riforma della giustizia. Giudici o pm, due percorsi e due Csm: così cambia la giustizia - Il disegno di legge “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” modifica alcuni articoli della Costituzione e prevede due distinte carriere per i ... repubblica.it
Il Senato approva la riforma della giustizia il punto di Francesco Bei
Quindi, lei sta dicendo che la riforma della magistratura serve a mettere i magistrati sotto l’esecutivo x.com
Manca ancora una data per il referendum confermativo sulla riforma della magistratura, ma la discussione è già intensa. Ieri sera a Bolzano un incontro informativo organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati. (Il servizio video) - facebook.com facebook
