Riforma del condominio per i morosi pagano tutti e amministratori laureati

Dopo oltre dieci anni dalla riforma del 2012, il mondo condominiale torna a essere protagonista del dibattito politico con il nuovo disegno di legge AC 2692, presentato a Roma e sostenuto da Fratelli d’Italia. La proposta mira a rinnovare norme e procedure, affrontando questioni chiave come la responsabilità dei morosi e il ruolo degli amministratori, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente la gestione condominiale.

A tredici anni dalla riforma del 2012, il tema del condominio torna al centro dell'agenda parlamentare con il disegno di legge AC 2692, presentato ufficialmente il 17 dicembre a Roma e sostenuto da Fratelli d'Italia. Il testo, a prima firma Elisabetta Gardini e sottoscritto da altri dieci parlamentari, mira a intervenire in modo strutturale sulla gestione condominiale, rafforzando i controlli, ridefinendo i requisiti professionali degli amministratori e introducendo nuove regole contabili. In particolare, colpisce la possibilità che in caso di morosità di alcuni, potrebbero pagare tutti. La proposta viene definita dagli stessi promotori un testo "aperto", destinato a essere affinato attraverso tavoli tecnici con professionisti e associazioni di settore.

