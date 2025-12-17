Riforma del condominio | pagamenti tracciabili amministratori laureati e nuovo revisore contabile
La riforma del condominio introduce innovazioni significative, tra cui pagamenti esclusivamente tracciabili, requisiti più stringenti per gli amministratori e nuove figure di controllo contabile. Questi cambiamenti puntano a garantire maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione condominiale, rinnovando un settore che da tredici anni attende aggiornamenti cruciali.
Pagamenti esclusivamente tracciabili, requisiti più stringenti per gli amministratori e l’introduzione di nuove figure di controllo contabile: sono queste alcune delle novità principali della riforma del condominio, presentata, a tredici anni dall’entrata in vigore dell’attuale disciplina. Il progetto di legge AC 2692, promosso dalla parlamentare Elisabetta Gardini insieme ad altri colleghi e sostenuto da Fratelli d’Italia, era stato anticipato dalla stampa a fine novembre. Tra le modifiche più rilevanti, vi è anche la possibilità per i creditori di rivalersi sull’intero condominio, e non più soltanto sui singoli proprietari inadempienti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
