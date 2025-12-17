Riforma del condominio la stangata per chi è in regola con i pagamenti | cosa cambia con i morosi Le novità per gli amministratori non laureati

La riforma del condominio introduce novità significative, in particolare per gli amministratori non laureati e per gli inquilini in regola con i pagamenti. Con nuove regole e restrizioni, si intensifica la gestione dei condomini, soprattutto in presenza di morosi. Scopri cosa cambia e quali sono le implicazioni per chi è in regola e per chi deve affrontare le difficoltà legate ai pagamenti.

Arriva una nuova stretta per gli amministratori di condominio e novità importanti per gli inquilini, soprattutto se in regola con i pagamenti e alle prese con condomini morosi. Il disegno di legge AC 2692, firmato da Elisabetta Gardini e altri dieci e fortemente sostenuto da Fratelli d’Italia, delinea la riforma bis del condominio a 13 anni dalla prima. Il testo è stato presentato ufficialmente il 17 dicembre a Roma e introduce regole molto più stringenti sulla regolarità contabile e requisiti professionali per chi gestisce i condomini. Gardini ha annunciato la creazione di tavoli tecnici con professioni e associazioni per migliorare quello che viene definito un testo «aperto», ma le novità previste hanno già acceso il dibattito. 🔗 Leggi su Open.online

