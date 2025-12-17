Riforma condominio | per diventare amministratore servirà la laurea
Una nuova riforma del condominio si prepara a rivoluzionare il settore, introducendo requisiti più stringenti per gli amministratori. Il ddl presentato alla Camera, firmato da Fratelli d’Italia, prevede tra le novità principali la laurea obbligatoria e l’iscrizione all’albo del Mimit. Un cambiamento che mira a garantire maggiore professionalità e trasparenza nella gestione condominiale, segnando un passo importante nel panorama normativo italiano.
Novità per i condomini italiani. Arriva alla Camera il ddl targato Fratelli d’Italia in 17 articoli: amministratori laureati e iscrizione all’albo del Mimit. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
