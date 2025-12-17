Rifiuti pericolosi a Roma | sequestrati due depositi illegali quattro denunce

La Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato due depositi illegali di rifiuti pericolosi, denunciando quattro persone coinvolte. L'intervento si inserisce nelle operazioni di contrasto all'illegalità ambientale nella città, con l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute pubblica.

ROMA – Due depositi illegali di rifiuti altamente inquinanti sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale. L’operazione, condotta dalle pattuglie del Nucleo Ambiente Decoro (NAD), ha portato alla denuncia di quattro persone e al rinvenimento di centinaia di apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici, oltre a più di due tonnellate di batterie al piombo. Il primo intervento è scattato nella zona est della Capitale, nel VI Municipio. Durante un controllo sul territorio, gli agenti hanno intercettato un veicolo utilizzato per il trasporto illecito di batterie esauste e componenti informatici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

