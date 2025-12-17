Rifiuti M5s | I cittadini fanno i magazzinieri ma non sono premiati

L'articolo affronta le criticità del sistema di gestione dei rifiuti nelle città italiane, evidenziando le difficoltà dei cittadini nel ruolo di magazzinieri non riconosciuti adeguatamente. Si analizzano le conseguenze di un'alta percentuale di raccolta differenziata e l'aumento delle tariffe, sottolineando le disparità tra impegno civico e ricompense.

«L'ossessione per l'80% di raccolta differenziata è una presa in giro. La Tari è alle stelle e la città è piena di camion: i cittadini pagano per fare i magazzinieri, ma il "premio" a chi va?». Anche il Movimento 5 Stelle contesta la raccolta puntuale dei rifiuti in città. «Le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

