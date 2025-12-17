Rifiuti in fiamme e veleni indagano i carabinieri
I carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise stanno indagando su un incendio di rifiuti e sostanze tossiche verificatosi nelle campagne di Giugliano in Campania, presso un fondo agricolo in località Santa Patena. Le attività fanno parte di un'indagine volta a chiarire le cause e le responsabilità dell'episodio di combustione illecita.
I carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, si sono portati nelle campagne del comune di Giugliano in Campania, presso un fondo agricolo alla località Santa Patena, a confine col casertano, sul quale si era verificato nei giorni scorsi una combustione illecita di rifiuti. Il sopralluogo ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
