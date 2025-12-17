Rifiuti in fiamme e veleni indagano i carabinieri

I carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise stanno indagando su un incendio di rifiuti e sostanze tossiche verificatosi nelle campagne di Giugliano in Campania, presso un fondo agricolo in località Santa Patena. Le attività fanno parte di un'indagine volta a chiarire le cause e le responsabilità dell'episodio di combustione illecita.

Rifiuti ‘illegali’, deposito di veleni nel capannone ‘fantasma’: scatta il sequestro - Bologna, 11 dicembre 2025 – Un capannone industriale apparentemente anonimo, nel cuore della pianura bolognese, nascondeva un < ... msn.com

Atti intimidatori, l'auto incendiata a Quindici era di teste ad un processo di camorra

Fiamme in un bidoncino dei rifiuti #Rimini #Cronaca x.com

Fiamme e fumo in uno stabilimento di rifiuti. E ora i residenti della zona hanno paura: "Abbiamo respirato veleno",... - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.