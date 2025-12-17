Riello torna italiana | Ariston la compra per 289 milioni Salvi i 150 posti di lavoro a Lecco

Ariston Group ha completato l'acquisizione di Riello Group da Carrier Global per 289 milioni di euro, segnando il ritorno di un'azienda italiana nel settore. L'operazione garantisce la salvaguardia di 150 posti di lavoro a Lecco, rilanciando la presenza e l'identità nazionale di Riello dopo mesi di incertezza.

Dopo mesi di incertezza e trattative, Riello torna a far sventolare il tricolore. Ariston Group ha annunciato ufficialmente l'acquisizione del 100% di Riello Group dalla multinazionale americana Carrier Global Corporation per 289 milioni di euro. L'operazione chiude una vertenza che si trascinava. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

