Riello torna in Italia | acquisita dal gruppo Ariston Urso | Operazione che rafforza il Made in Italy

Il Gruppo Riello, storico protagonista dell’industria italiana, torna sotto controllo nazionale attraverso l’acquisizione da parte del gruppo Ariston. L’operazione, confermata dal ministro Urso, rappresenta un rafforzamento del Made in Italy e della capacità industriale del paese, segnando un importante passo nel rilancio e nella valorizzazione delle eccellenze italiane nel settore.

“Il Gruppo Riello, indiscusso protagonista dell’industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L’acquisizione da parte di Ariston Group chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso commenta la notizia dell’acquisizione del Gruppo Riello da parte dell’italiana Ariston Group. “Un’operazione – ha aggiunto Urso – che rafforza la filiera del Paese, tutela l’occupazione e garantisce continuità e sviluppo alle attività produttive, nell’ambito di una strategia di crescita solida e di lungo periodo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

