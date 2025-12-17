Riconoscimento postumo per Donna Summer | è stata inserita nella Songwriters Hall of Fame

Donna Summer, regina della disco music, è stata inserita postuma nella Songwriters Hall of Fame durante una cerimonia intima a West Hollywood il 15 dicembre. Questo riconoscimento celebra la sua straordinaria carriera come cantautrice e il suo impatto duraturo sulla musica.

Donna Summer è l’ultima cantautrice ad essere inserita postuma nella Songwriters Hall of Fame. La regina della disco music ha “ricevuto” l’onoreficenza durante una cerimonia intima tenutasi lunedì 15 dicembre nella Butterfly Room del Cecconi’s di West Hollywood, in California. Alla cerimonia erano presenti anche il vedovo di Summer, Bruce Sudano, le figlie Brooklyn Sudano e Amanda Sudano Ramirez, gli amici più cari e i parenti della diva e i membri del Comitato Eventi della West Coast dello SHOF. Co-presentatori dell’evento sono stati Mary Jo Mennella, membro del consiglio direttivo dello SHOF e presidente del comitato della West Coast dello SHOF, e Donna Caseine, membro del consiglio direttivo dello SHOF. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Donna Summer - This Time I Know It's For Real Official HD Music Video

