Ricciardi M5s contro Meloni in Aula | Ha scommesso sulla pelle degli ucraini e della nostra economia la vittoria di Kiev

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricciardi del M5s critica duramente Meloni, accusandola di aver scommesso sulla pelle degli ucraini e sulla nostra economia. Durante la discussione sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo, il capogruppo ha espresso il suo punto di vista su migranti e politica estera, evidenziando tensioni e divergenze all’interno del panorama politico italiano. Un intervento che mette in evidenza le delicate sfide e le opinioni contrapposte sulla gestione delle questioni europee e internazionali.

ricciardi m5s contro meloni in aula ha scommesso sulla pelle degli ucraini e della nostra economia la vittoria di kiev

© Ilfattoquotidiano.it - Ricciardi (M5s) contro Meloni in Aula: “Ha scommesso sulla pelle degli ucraini e della nostra economia la vittoria di Kiev”

Dai migranti alla politica estera. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, è intervenuto in discussione generale sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo. “Sentiamo dire che siete un modello per l’Europa sull’immigrazione. Però a me dispiace. L’anno scorso fino a questo giorno erano 65100 i migranti arrivati nel nostro Paese. Quest’anno sono 65400, quindi stanno aumentando. Poi la panacea di tutti i mali cos’è un centro sul quale non sapete neanche come farlo?”, esordisce il pentastellato, sottolineando che il problema non è tanto il non saper scrivere le leggi ma “quando spendete i soldi di tutti noi, degli italiani, per fare una roba che non sarà mica la panacea di tutti i mali “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Ricciardi (M5s) contro Meloni in Aula: “Ha scommesso la vittoria di Kiev sulla pelle degli ucraini e della nostra economia”

Leggi anche: Flotilla, Scotto contro Meloni: "Non ha potere sui parlamentari, la nostra presenza qui non è irresponsabile"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

MIGRANTI, RICCIARDI (M5S): DA BIGNAMI PESSIMA FIGURA E UN’OFFESA A INTELLIGENZA ITALIANI; Il popolo della Cgil in corteo. La manovra nel mirino: Centomila contro il governo. Più soldi per salari e sanità; Conte e Cicalone. Lo youtuber guida la svolta securitaria M5s (di G. Ucciero); SANITÀ, M.RICCIARDI (M5S): “MODELLO LOMBARDIA VERSO BARATRO, SALUTE CITTADINI A RISCHIO”.

ricciardi m5s contro meloniRicciardi (M5s) contro Meloni in Aula: “Ha scommesso la vittoria di Kiev sulla pelle degli ucraini e della nostra economia” - Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, è intervenuto in discussione generale sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del ... ilfattoquotidiano.it

UCRAINA, RICCIARDI (M5S) A MELONI: LEI CON CHI HA SPINTO RIARMO - Quindi stanno “aumentando” con buona pace del vostro “i centri in Albania fu ... 9colonne.it

SCIOPERO, RICCIARDI (M5S): MELONI EVITI FACCINE E RISPONDA SU PROTESTE - “Il diritto alla salute dei cittadini, che aspettano mesi per via delle liste d’attesa, è messo in discussione dai medici e dagli infermieri o dal governo che vuole una sanità sempre pi ... 9colonne.it

Ricciardi inchioda Meloni in Aula Ma cosa festeggia Ipocrita

Video Ricciardi inchioda Meloni in Aula Ma cosa festeggia Ipocrita

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.