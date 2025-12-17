Riapre il Fenaroli rinnovato | inaugurazione con il concerto di Capodanno

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Fenaroli di Lanciano riapre il 3 gennaio 2026, dopo i lavori di rinnovamento e efficientamento energetico finanziati dal PNRR. L'inaugurazione sarà accompagnata da un concerto di Capodanno, segnando un nuovo inizio per la storica struttura culturale della città.

Immagine generica

Il teatro Fenaroli di Lanciano riaprirà il 3 gennaio 2026 dopo i lavori di efficientamento energetico finanziati con il Pnrr. Sarà il concerto di Capodanno dell’Estate Musicale Frentana, con l’Orchestra “Fedele Fenaroli” diretta dal maestro Nicola Gaeta, a inaugurare il teatro rinnovato.«Stiamo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Riapre rinnovato il Conad a pochi passi da Campo Santa Margherita

Leggi anche: San Giorgio del Sannio, “Campo dei Monaci”: domani l’inaugurazione del rinnovato impianto sportivo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Festa patronale e processione della Madonna del Ponte - LANCIANO 16092018

Video Festa patronale e processione della Madonna del Ponte - LANCIANO 16092018

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.