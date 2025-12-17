Riapre il Fenaroli rinnovato | inaugurazione con il concerto di Capodanno
Il teatro Fenaroli di Lanciano riapre il 3 gennaio 2026, dopo i lavori di rinnovamento e efficientamento energetico finanziati dal PNRR. L'inaugurazione sarà accompagnata da un concerto di Capodanno, segnando un nuovo inizio per la storica struttura culturale della città.
Il teatro Fenaroli di Lanciano riaprirà il 3 gennaio 2026 dopo i lavori di efficientamento energetico finanziati con il Pnrr. Sarà il concerto di Capodanno dell'Estate Musicale Frentana, con l'Orchestra "Fedele Fenaroli" diretta dal maestro Nicola Gaeta, a inaugurare il teatro rinnovato.«Stiamo.
