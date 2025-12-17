La Pinacoteca Civica riapre le sue porte con la mostra

© Ilrestodelcarlino.it - Riapertura, prima mostra . L’arte di Grati in Pinacoteca: "Era un sogno di Umberto"

La Pinacoteca Civica ha appena riaperto i battenti, e la prima mostra che ospita nella sua rinnovata veste è " Umberto Grati – Spin Off ". Si tratta di una sorta di ‘appendice’ alla personale diffusa "Il tratto Sensibile", che ha chiuso il 7 dicembre, dopo aver riscosso un enorme successo (oltre 5mila visitatori). Da oggi fino al 4 maggio le suggestive sale dei sotterranei accoglieranno alcuni dei dipinti più belli già esposti nello Spazio Presente, più tre opere inedite. Pittore, graphic designer, illustratore, scultore, Umberto Grati è scomparso lo scorso anno, lasciando un grande vuoto nei tanti che lo hanno conosciuto e amato. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Giorgio Armani, abiti opere d’arte. In mostra alla Pinacoteca di Brera

Leggi anche: A Napoli la prima mostra di Dasa “Arte contro il degrado”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Riapertura, prima mostra . L’arte di Grati in Pinacoteca: "Era un sogno di Umberto" - Nei sotterranei alcuni dei dipinti più belli già esposti nello Spazio Presente, più tre opere inedite. ilrestodelcarlino.it