Riapertura prima mostra L’arte di Grati in Pinacoteca | Era un sogno di Umberto

La Pinacoteca Civica ha appena riaperto i battenti, e la prima mostra che ospita nella sua rinnovata veste è " Umberto Grati – Spin Off ". Si tratta di una sorta di ‘appendice’ alla personale diffusa "Il tratto Sensibile", che ha chiuso il 7 dicembre, dopo aver riscosso un enorme successo (oltre 5mila visitatori). Da oggi fino al 4 maggio le suggestive sale dei sotterranei accoglieranno alcuni dei dipinti più belli già esposti nello Spazio Presente, più tre opere inedite. Pittore, graphic designer, illustratore, scultore, Umberto Grati è scomparso lo scorso anno, lasciando un grande vuoto nei tanti che lo hanno conosciuto e amato. Ilrestodelcarlino.it
