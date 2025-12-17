Rhomanife + Kiace in dj set - love reggae party

Vieni a vivere una serata di pura energia reggae con Rhomanife e Kiace in un coinvolgente dj set. Il 19 dicembre, alle ore 20:00, il Jerusalem Pub di Bari si trasforma in il palcoscenico di una Love Reggae Party imperdibile. Un appuntamento gratuito per appassionati e amanti della buona musica, pronti a lasciarsi travolgere dalle vibrazioni positive e dal ritmo coinvolgente del reggae.

Rhomanife + Kiace In Dj Set- Love Reggae Party Venerdì 19 dicembre, ore 20,00 Jerusalem Pub Bari. Ingresso Libero. REGGAE PEOPLE, LOVE PEOPLE & LOVERS UNITE! Bari, preparati a una notte di positive vibes, amore contagioso e ritmi che ti faranno vibrare l'anima! RHOMANIFE & Friends al Jerusalem. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Vibrazioni reggae ed eventi live a Bari con i Rhomanife Leggi anche: Brescia: Bassotto love party Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rhomanife in dj set alla Taverna del Maltese di Bari - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday VENERDì 27 MARZO, ore 21. baritoday.it RHOMANIFEKIACE - DJ SET LOVE REGGAE PARTY Ven19dic ore 20,00 Jerusalem Pub Bari. Ingresso Libero. RHOMANIFE + Giovanni Kiace IN DJ SET - LOVE REGGAE PARTY Venerdì 19 dicembre, ore 20,00 Jerusalem Pub #Bari. Ingresso Libero. fb.watch/D-A69cDOWk/ via @FacebookWatch #alerts #post #facebook #rhomanife #subscribe #like #sha x.com RHOMANIFE + Giovanni Kiace IN DJ SET - LOVE REGGAE PARTY Venerdì 19 dicembre, ore 20,00 Jerusalem Pub #Bari. Ingresso Libero. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.