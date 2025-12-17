Revenge porn si chiude il processo a La Russa jr | ritenuto congruo il risarcimento da 25mila euro

Si conclude il processo a Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, coinvolto in un caso di revenge porn. La giudice di Milano ha ritenuto adeguato il risarcimento di 25 mila euro offerto alla vittima, estinguendo il reato.

Reato estinto per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. La gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l’offerta di risarcimento di 25mila euro in favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn. La giovane aveva denunciato La Russa junior anche per violenza sessuale, ma quest’accusa era già stata archiviata. La giudice ha quindi dichiarato estinto il reato a carico del figlio del presidente del Senato e ha invece condannato a un anno l’amico Tommaso Gilardoni, imputato per diffusione illecita di immagini senza consenso per un altro video registrato tra il 18 e il 19 maggio 2023. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Si chiude il processo a La Russa jr risarcimento da 25 mila euro, non si procede per revenge porn

