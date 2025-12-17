Revenge porn la gup | da Leonardo Apache La Russa risarcimento congruo estinto reato

La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha stabilito che l'offerta di risarcimento di 25mila euro presentata da Leonardo Apache La Russa alla ragazza coinvolta in un caso di revenge porn sia congrua. La sentenza riguarda anche accuse di violenza sessuale, successivamente archiviate.

Milano, 17 dicembre 2025 – La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, oltre che pe r violenza sessuale, accusa quest'ultima però già archiviata. La decisione nei confronti di Tommaso Gilardoni. La stessa giudice ha dichiarato estinto il reato a carico del figlio del presidente del Senato. Sempre la Gup con sentenza ha condannato a un anno l'amico dj Tommaso Gilardoni, anche lui imputato per diffusione illecita di immagini senza il consenso della giovane per un altro video di quella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

