Revenge Porn estinto reato La Russa Jr

La Gup di Milano ha riconosciuto la validità dell’accordo tra Leonardo Apache La Russa e la ragazza coinvolta in un caso di revenge porn, con un risarcimento di 25mila euro. La decisione segna la fine di un procedimento giudiziario che aveva coinvolto anche accuse di violenza sessuale, successivamente archiviate. Un episodio che riaccende il dibattito sulla tutela della privacy e sui reati legati alla sfera digitale.

14.45 La Gup di Milano,Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, oltre che per violenza sessuale, accusa quest'ultima già archiviata. Condanna a 1 anno per l'amico Gilardoni La stessa giudice ha dichiarato estinto il reato a carico del filglio del presidente del Senato. La ragazza non ha accettato il risarcimento offerto da La Russa Jr,ma la giudice lo ha dichiarato congruo. Appello contro della ragazza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Revenge porn, la gup: da Leonardo Apache La Russa risarcimento congruo, estinto reato

Leggi anche: Revenge porn, "congruo" il risarcimento di La Russa jr alla giovane donna che lo aveva denunciato: estinto il reato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Morgan, si ferma il processo per stalking verso Angelica Schiatti; Revenge porn, ragazza 'farò appello contro la sentenza su La Russa jr'; I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti”; Sciopero aereo oggi 17 dicembre, stop di 4 ore: chi si ferma e voli garantiti.

Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato'. La ragazza: 'Farò appello' - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, ... ansa.it