La giudice Maria Beatrice Parati ha considerato adeguato un risarcimento di 25mila euro offerto da Leonardo Apache La Russa alla donna che lo aveva denunciato per violenza sessuale e revenge porn, dopo l'estinzione del reato. L'articolo presenta i dettagli della vicenda e le implicazioni legali della decisione.

© Agi.it - Revenge porn, estinto il reato per La Russa Jr: risarcimento di 25mila euro "congruo". La ...

AGI - La giudice Maria Beatrice Parati ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa alla giovane donna che lo aveva denunciato per violenza sessuale e revenge porne. L'accusa di violenza sessuale era stata archiviata nei mesi scorsi e oggi è stato dichiarato estinto il reato di revenge porn. Nella decisione ha avuto un peso anche una lettera, depositata dai suoi legali, nella quale La Russa jr si è dichiarato dispiaciuto per quanto accaduto e ha manifestato la sua disponibilità a incontrare la ragazza per una rivisitazione dei fatti. La giovane aveva fatto sapere di non voler accettare il risarcimento di 25mila euro. 🔗 Leggi su Agi.it

Leggi anche: Leonardo La Russa accusato di revenge porn offre 25mila euro di risarcimento: la vittima rifiuta

Leggi anche: Revenge porn, la gup: da Leonardo Apache La Russa risarcimento congruo, estinto reato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Russa jr, revenge porn estinto con 25mila euro l'ira del legale Shorts lapresse

Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato'. La ragazza: 'Farò appello' - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, ... ansa.it