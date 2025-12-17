Revenge porn congruo il risarcimento di La Russa jr alla giovane donna che lo aveva denunciato | estinto il reato

La giudice Maria Beatrice Parati ha stabilito che il risarcimento di 25mila euro offerto da Leonardo Apache La Russa alla giovane donna vittima di revenge porn e violenza sessuale sia congruo. La decisione riguarda la richiesta di risarcimento presentata dalla donna, che aveva denunciato l’ex politico, e ha portato all’estinzione del reato.

